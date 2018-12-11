Скачать
Вторник, 11.12.2018
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Снежный циклон приближается: Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Ролик &quot;Youtube Rewind 2018&quot; стал вторым по количеству дизлайков в истории
Ролик "Youtube Rewind 2018" стал вторым по количеству дизлайков в истории

Саудовский журналист Хашогги назван "человеком года"

Саудовский журналист Хашогги назван &quot;человеком года&quot;
16:46 Сегодня Телеграф

Новости мира: По версии журнала Time человеком года стала группа журналистов, среди которых также саудовский журналист Джамаль Хашогги.

Американский журнал Time присудил звание Человека года "защитникам в войне с правдой" – журналистам, изданиям и экспертам, которые занимались поиском фактов о преступлениях властей и террористов, и публиковали их. Им посвящен последний в этом году номер журнала.

"За огромный риск в раскрытии большой правды, за несовершенный, но имеющий огромное значение поиск фактов, за смелость говорить и говорить громко защитники – Джамаль Хашогги, издание Capital Gazette, Мария Ресса, Ва Лон и Кья Со Оо признаются человеком года", - говорится в редакционном материале.

Фото: обложки журнала TIME (facebook.com/time)

Отметим, что обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит на территории посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его перу принадлежали немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде бин Салмане. Мария Ресса является филиппинской журналисткой и эксперткой по глобальному терроризму, сотрудничает в качестве расследовательницы с CNN. В свою очередь журналисты агентства Reuters Ва Лон и Кья Со Оо в сентябре были приговорены к семилетнему заключению – власти Мьянмы обвинили их в нарушении закона о государственной тайне. Репортеры расследовали деятельность правительства Мьянмы в штате Ракхайн, где силовики ведут операцию против исповедующей ислам народности рохинджа. Эту операцию международное сообщество признало военным преступлением на религиозной и этнической почве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Человек года, TIME, The Washington Post, Джамаль Хашогги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
04 Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая
05 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь