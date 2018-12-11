Саудовский журналист Хашогги назван "человеком года"

Новости мира: По версии журнала Time человеком года стала группа журналистов, среди которых также саудовский журналист Джамаль Хашогги.

Американский журнал Time присудил звание Человека года "защитникам в войне с правдой" – журналистам, изданиям и экспертам, которые занимались поиском фактов о преступлениях властей и террористов, и публиковали их. Им посвящен последний в этом году номер журнала.

"За огромный риск в раскрытии большой правды, за несовершенный, но имеющий огромное значение поиск фактов, за смелость говорить и говорить громко защитники – Джамаль Хашогги, издание Capital Gazette, Мария Ресса, Ва Лон и Кья Со Оо признаются человеком года", - говорится в редакционном материале.

Фото: обложки журнала TIME (facebook.com/time)

Отметим, что обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит на территории посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его перу принадлежали немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде бин Салмане. Мария Ресса является филиппинской журналисткой и эксперткой по глобальному терроризму, сотрудничает в качестве расследовательницы с CNN. В свою очередь журналисты агентства Reuters Ва Лон и Кья Со Оо в сентябре были приговорены к семилетнему заключению – власти Мьянмы обвинили их в нарушении закона о государственной тайне. Репортеры расследовали деятельность правительства Мьянмы в штате Ракхайн, где силовики ведут операцию против исповедующей ислам народности рохинджа. Эту операцию международное сообщество признало военным преступлением на религиозной и этнической почве.