Сенат США обвинил в убийстве журналиста Хашогги принца Саудовской Аравии

Новости мира: Члены сената США единогласно поддержали резолюцию, в которой указано, что ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги лежит на принце Саудовской Аравии.

Сенат США принял резолюцию, в которой указано, что ответственность за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги лежит на наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бин Салмане. Об этом сообщило издательство Associated Press.

Сообщается, что депутаты поддержали документ единогласно. В резолюции содержится призыв к правительству Саудовской Аравии привлечь к ответственности виновных за жестокое убийство.

Резолюцию кроме сената США также должна одобрить Палата представителей Конгресса, а в последствии президент США Дональд Трамп должен ее подписать.

Сенаторы США также приняли решение о прекращении любой военной помощи Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене.

Напомним, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашоггибыл убит на территории посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его перу принадлежали немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде бин Салмане. Известный американский журнал Time присудил звание Человека года журналистам и защитникам, которые занимались поиском фактов о преступлениях властей и террористов, и публиковали их. В списке Джамаль Хашогги, издание Capital Gazette, Мария Ресса, Ва Лон и Кья Со Оо. Журнал посвятил им последний в этом году номер журнала