Распри вокруг мексиканской стены: Трамп призвал не допустить "шатдаун" правительства

Президент США Дональд Трамп призвал демократическую партию отложить распри вокруг строительства стены на границе с Мексикой и не допустить "шатдауна".

"Давайте не будем допускать "шатдаун" (приостановка работы правительства, - ред.). Демократы, сделайте то, что правильно для американцев," - написал Дональд Трамп в своем Твиттере.

"Факт в том, что демократы всегда поддерживают заборы, стены и разделения. Но знаете что? Они не хотят этого делать только из-за меня. Они должны поставить людей вне политики. Нам нужна эта стена. Нам нужна защита границ. Я сделаю всё что угодно, чтобы обеспечить охрану границ. Я обещал это давным давно и я буду обещать это всегда. Мы проделали фантастическую работу с тем, что мы имеем, но мы можем сделать практически идеальную работу, если будем иметь стену и достойную пограничную охрану. И это то, что мы сделаем ради безопасности американцев.", - добавил он в видеообращении.

Let’s not do a shutdown, Democrats - do what’s right for the American People! pic.twitter.com/bZg07ZKQqo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2018 г.