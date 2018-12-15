Сердце для трансплантации забыли в самолете аэропорта в Сиэтле

Новости мира: Сердце донора, которое было предназначено для пересадки сердечных клапанов, забыли на борту самолета авиакомпании Southwest.

Сердце донора, предназначенное для пересадки сердечных клапанов, было забыто на борту самолета авиакомпании Southwest. Как сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на представителей авиакомпании, контейнер с сердцем был доставлен в прошлое воскресенье в международный аэропорт Сиэтла, но не был выгружен, передает местное издание The Seattle Times.

Уже после того, как самолет после технического обслуживания вылетел из Сиэтла и взял курс на Даллас (штат Техас), технические службы спохватились и сообщили пилоту о том, что "жизненно важный груз" остался на борту.

"Мы приняли решение вернуть самолет в Сиэтл с тем, чтобы груз был доставлен по назначению в пределах того времени, которое отвел на транспортировку заказчик", — сообщила авиакомпания.

По данным телекомпании ABC, сердце, предназначенное для пересадки, в итоге было доставлено в клинику вовремя. Как пояснила представитель некоммерческой организации Sierra Donor Services Диана Сантана, для пересадки предназначались сердечные клапаны, которые необходимо предварительно подготовить для операции, и на это требуется время.