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Буш-старший 10 лет анонимно переписывался с мальчиком из Филиппин

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Буш-старший 10 лет анонимно переписывался с мальчиком из Филиппин
09:56 Сегодня Телеграф

Новости мира: 41-й президент США Джордж Буш-старший, который умер 30 ноября, 10 лет переписывался и помогал филиппинскому мальчику по имени Тимоти.

Благотворительная организация Compassion International, которая помогает детям из бедных семей по всему миру, опубликовала информацию, согласно которой 41-й президент США Джордж Буш-старший в течение 10 лет помогал ребенку из филиппинской семьи и переписывался с ним под псевдонимом. Об этом сообщает CNN.

В подтверждение информации, благотворительная организация передала часть писем.

Сообщается, что Джордж Буш-старший начал переписываться с мальчиком по имени Тимоти, когда ему было 7 лет. В течение 10 лет экс-президент США высылал ему средства, которые шли на образование, внеклассные занятия, и даже на еду ребенка.

По информации, семья Буша не смогла прокомментировать письма, но представитель офиса Буша-старшего Джим МакГрат подтвердил журналистам их подлинность.

Согласно рассказам, идея поддерживать ребенка пришла Бушу в голову в 2001 году, когда он посетил рождественский концерт в Вашингтоне. Первое письмо Буша Тимоти было отправлено 24 января 2002 года. Однако, Тимоти так и не узнал, кто был его спонсором, пока не вышел из благотворительной программы в 17 лет.

Отмечается, что организация Compassion International работает в 25 странах мира и сотрудничает с более чем 7 тысячами местных церквей. 

Напомним, информация о смерти 41-ого президента США Джорджа Буша-старшего появилась 1 декабря 2018 года. Он скончался в возрасте 94-х лет. У Джорджа Буша-старшего были серьезные проблемы со здоровьем. В текущем году его как минимум дважды госпитализировали. В первый раз бывший президент США был госпитализирован в одну из клиник Хьюстона 22 апреля из-за инфекционного заболевания крови. Это произошло на следующий день после похорон его жены Барбары Буш, которая умерла 17 апреля. Пользователей невероятно растрогала сцена прощания пса-компаньона по кличке Салли с 41-ым президентом США Джорджем Бушем-старшим. По фото видно, что пес печально лежит рядом с его гробом, покрытым флагом США. Сообщение дополнено трогательными словами "Миссия завершена".

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Джордж Буш-старший, Переписка, Материальная помощь, 41-й президент США, Мальчик из Филиппин, Тимоти.
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