Трамп сказал, когда произойдет остановка работы правительства США

Новости мира: Трамп опять пригрозил остановить работу правительства США из-за споров по вопросу строительства "мексиканской" стены

Президент США, Дональд Трамп заявил, что "шатдаун" правительства произойдет, если представители демократической партии не поддержат его предложение по строительству стены на границе с Мексикой.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в Твиттер.

"Демократы, чьи голоса нам нужны в Сенате, вероятно, проголосуют против безопасности границы и пограничной стены, несмотря на то, что они знают, что она необходима. Если демократы проголосуют против, произойдет остановка, которая продлится очень долго. Люди не хотят открытых границ и преступности!", - написал Трамп.

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.

Также он сообщил, когда это произойдет.

""Шатдаун" сегодня, если Демократы не проголосуют за пограничную безопасность", - подытожил президент США.

Shutdown today if Democrats do not vote for Border Security! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.

Как сообщалось ранее, Администрация президента США Дональда Трампа угрожает Конгрессу США возможностью частичного прекращения работы правительства в случае, если законодатели не согласятся утвердить расходы в сумме $5 млрд на строительство стены на границе между США и Мексикой.