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Трамп сказал, когда произойдет остановка работы правительства США

Трамп сказал, когда произойдет остановка работы правительства США
15:13 Сегодня Телеграф

Новости мира: Трамп опять пригрозил остановить работу правительства США из-за споров по вопросу строительства "мексиканской" стены

Президент США, Дональд Трамп заявил, что "шатдаун" правительства произойдет, если представители демократической партии не поддержат его предложение по строительству стены на границе с Мексикой. 

Об этом он сообщил в своем аккаунте в Твиттер. 

"Демократы, чьи голоса нам нужны в Сенате, вероятно, проголосуют против безопасности границы и пограничной стены, несмотря на то, что они знают, что она необходима. Если демократы проголосуют против, произойдет остановка, которая продлится очень долго. Люди не хотят открытых границ и преступности!", - написал Трамп. 

 

Также он сообщил, когда это произойдет. 

""Шатдаун" сегодня, если Демократы не проголосуют за пограничную безопасность", - подытожил президент США. 

 

Как сообщалось ранее, Администрация президента США Дональда Трампа угрожает Конгрессу США возможностью частичного прекращения работы правительства в случае, если законодатели не согласятся утвердить расходы в сумме $5 млрд на строительство стены на границе между США и Мексикой.

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Все по теме:

Мексика, Дональд Трамп, шатдаун, Пограничная безопасность, Мексиканская стена.
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