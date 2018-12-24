Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии

Новости мира: Трамп и Эрдоган обсудили, как избежать "вакуума власти" при выводе военных США из Сирии.

Президенты США и Турции, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье в ходе телефонного разговора обсудили, что следует предпринять, чтобы избежать негативных последствий при выводе американских войск из Сирии, сообщают турецкие СМИ.

По информации агентства "Анадолу", лидеры обеих стран условились обеспечить координацию между военными и дипломатами, чтобы избежать "вакуума власти" в тех районах, откуда уйдут военные США.

Р.Т.Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность оказывать поддержку США во время процесса вывода войск.

Ранее на этой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГИЛ - выполнена. В дальнейшем стало известно, что Анкару заранее предупредили об этом решении США. Более того, Р.Т.Эрдоган заверил Д.Трампа, что турецкие военные смогут завершить разгром ИГИЛ на севере Сирии.