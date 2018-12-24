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Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии

Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
09:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии.

"Исполнительный указ по Сирии был подписан", - заявил официальный представитель Пентагона, передает kommersant. Кроме этого, в Белом доме исключили вероятность дальнейшего присутствия американских войск в Сирии.

Дональд Трамп с самого начала заявлял о нежелании "вечно оставаться в Сирии", заявил врио главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни. Ранее Малвэни признал, что решение президента неодобрительно приняли в политических кругах и в министерстве обороны США, однако, по его словам, вывод войск из Сирии был поддержан "простыми американцами".

Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии

Как сообщалось, 19 декабря США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии. По словам Дональда Трампа, их задача выполнена - террористическая группировка ИГИЛ повержена. После этого в отставку ушли министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк.

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Сирия, США, Войска США, Дональд Трамп, ИГИЛ.
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