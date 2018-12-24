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В США неизвестный въехал в церковь, есть пострадавшие

В США неизвестный въехал в церковь, есть пострадавшие
09:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В США в городе Колумбус, штат Огайо неизвестный на автомобиле въехал в стену церкви, в результате чего шесть человек получили ранения.

В воскресенье, 23 декабря, неизвестный на автомобиле врезался в стену церкви в городе Колумбус (штат Огайо), пострадали шесть человек. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек.

Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шесть человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

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По словам священника церкви Джея Андерсона, во время инцидента в церкви было необычно людно, потому что там проходило рождественское служение. Андерсон отметил, что, когда машина влетела внутрь церкви, стена "буквально взорвалась".

Напомним, В американском штате Джорджия разбился легкомоторный самолет Cessna, в результате катастрофы погибли четыре человека.

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США, Церковь, Огайо, Колумбус.
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