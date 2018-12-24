В США неизвестный въехал в церковь, есть пострадавшие

Новости мира: В США в городе Колумбус, штат Огайо неизвестный на автомобиле въехал в стену церкви, в результате чего шесть человек получили ранения.

В воскресенье, 23 декабря, неизвестный на автомобиле врезался в стену церкви в городе Колумбус (штат Огайо), пострадали шесть человек. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек.

6 hurt when car crashes into church, shatters stained glass https://t.co/l7IMTC98et pic.twitter.com/EzqU18QhxT — BastilleGlobal (@BastilleGlobal) 23 декабря 2018 г.

Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шесть человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

По словам священника церкви Джея Андерсона, во время инцидента в церкви было необычно людно, потому что там проходило рождественское служение. Андерсон отметил, что, когда машина влетела внутрь церкви, стена "буквально взорвалась".

Напомним, В американском штате Джорджия разбился легкомоторный самолет Cessna, в результате катастрофы погибли четыре человека.