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Глава Пентагона подписал указ о выводе войск США из Сирии

Глава Пентагона подписал указ о выводе войск США из Сирии
18:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии перед тем, как покинуть свой пост.

Глава американского минобороны Джеймс Мэттис, который покидает свой пост, подписал приказ о выводе американских войск из Сирии.

Как отмечается, один из источников подтвердил факт подписания приказа. Второй сообщил, что подпись под документом поставил лично Мэттис, которого президент США Дональд Трамп отправил в отставку. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух военных чиновников в Пентагоне.

По словам одного из чиновников, приказ описывает, как и когда будет осуществляться вывод американских войск из Сирии, однако сам он отказался раскрыть подробности.

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Предполагается, что вывод войск США из Сирии начнется в ближайшие несколько недель.

Ранее CNN сообщил, что Мэттис узнал о своей отставке от Помпео.

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Все по теме:

Сирия, США, Минобороны, Пентагон, Дональд Трамп, Джеймс Мэттис, Помпео.
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