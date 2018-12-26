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Теракт в МИД Ливии: Появилась реакция США

Теракт в МИД Ливии: Появилась реакция США
06:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США осуждают террористическую атаку на МИД Ливии в Триполи.

США осуждают теракт, направленный против МИД Ливии, в котором погибло три человека, сообщил зампредставителя госдепа США Роберт Палладино в своем Twitter.

"США решительно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на министерство иностранных дел в Триполи", - написал Р.Палладино.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования и выступаем со всеми ливийцами, которые борются с терроризмом и работают в направлении процветания, стабильности и безопасности Ливии", - отметил он.

Ранее во вторник сообщалось, что три человека погибли и 21 пострадал в результате взрыва в здании Министерства иностранных дел Ливии в Триполи. Один погибший - смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник. О третьем погибшем информации нет.

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Теракт, Ливия, ИГИЛ, МИД Ливии.
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