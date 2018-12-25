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Террористы атаковали МИД Ливии

Террористы атаковали МИД Ливии
12:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Группа смертников во вторник напала на здание министерства иностранных дел в Ливии.

После взрыва в районе министерства были слышны звуки выстрелов.

По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать.

После этого над зданием поднялся высокий столб дыма. На фотографиях с места происшествия также видны несколько горящих автомобилей. В твиттере The Libya Observer говорится, что нападавших было трое, но только один из них успел взорвать себя внутри здания. После взрыва в районе министерства началась перестрелка. По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать. 

На фотографиях с места происшествия виден высокий столб дыма, поднимающийся над зданием. На кадрах также видны несколько горящих автомобилей.

Напомним, группа нападавших осуществила около 15.00 понедельника штурм правительственного здания в центре Кабула. Атака началась с подрыва заминированного автомобиля у министерства общественных работ. После этого боевики, число которых не сообщается, начали стрельбу и вошли в здание национального управления.

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Теракт, Террористы, Ливия, Триполи, МИД Ливии.
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