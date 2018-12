Террористы атаковали МИД Ливии

После взрыва в районе министерства были слышны звуки выстрелов.

После этого над зданием поднялся высокий столб дыма. На фотографиях с места происшествия также видны несколько горящих автомобилей. В твиттере The Libya Observer говорится, что нападавших было трое, но только один из них успел взорвать себя внутри здания. После взрыва в районе министерства началась перестрелка. По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать.

#Libya- closer photos to the scene of the attack in #Tripoli show that the attackers were engaged outside of the Ministry of Foreign Affairs building, unclear if they were able to breach the perimeter pic.twitter.com/VSy7WrHvky

— Oded Berkowitz (@Oded121351) 25 декабря 2018 г.