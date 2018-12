Президент США намерен прекратить финансовую помощь трем странам

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь трем странам. Об этом он написал в твиттере.

В этот список попали Гондурас, Гватемала и Сальвадор.

Американский лидер заявил, что они «ничего не делают для США».

.....Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries - taking advantage of U.S. for years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2018 г.