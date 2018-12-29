Теракт в Каире: США предлагают поддержку в наказании террористов

Новости мира: Соединенные Штаты решительно осуждают атаку на туристический автобус в Гизе.

Официальный Вашингтон осудил последнюю террористическую атаку на автобус с мирными жителями и туристами возле пирамид в Египте и заявил о поддержке правительства страны в процессе привлечения к ответственности всех причастных к теракту.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в пятницу заместителем спикера Государственного департамента США Робертом Палладино.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю атаку на туристический автобус в Гизе", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в Госдепе подчеркнули, что, хотя американских граждан не было в это время на месте нападения, Соединенные Штаты "стоят вместе с египетским народом" в борьбе с терроризмом.

"Мы поддерживаем египетское правительство в том, чтобы привлечь к ответственности всех преступников, причастных к этому нападению", - отметили в Государственном департаменте США.

В пятницу вблизи египетских пирамид в Гизе, неподалеку от Каира террористы бросили бомбу в автобус, в результате чего двое человек погибли, еще 12 человек получили ранения. Нападение стало первым за последние два года на иностранных туристов в Египте. Пирамиды в Гизе чрезвычайно популярное туристическое место, где ежегодно бывает около 15 миллионов посетителей.