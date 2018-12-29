Скачать
Суббота, 29.12.2018
Воронченко: Украина не потеряет контроль над Азовским морем
Воронченко: Украина не потеряет контроль над Азовским морем
Испания готова принять срочные меры на случай &quot;жесткого&quot; Brexit
Испания готова принять срочные меры на случай "жесткого" Brexit
Наставник МЮ прокомментировал прогресс в игре Погба
Наставник МЮ прокомментировал прогресс в игре Погба
В конце января жители Земли смогут наблюдать необычное космическое явление
В конце января жители Земли смогут наблюдать необычное космическое явление

Теракт в Каире: США предлагают поддержку в наказании террористов

Теракт в Каире: США предлагают поддержку в наказании террористов
04:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Соединенные Штаты решительно осуждают атаку на туристический автобус в Гизе.

Официальный Вашингтон осудил последнюю террористическую атаку на автобус с мирными жителями и туристами возле пирамид в Египте и заявил о поддержке правительства страны в процессе привлечения к ответственности всех причастных к теракту.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в пятницу заместителем спикера Государственного департамента США Робертом Палладино.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю атаку на туристический автобус в Гизе", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в Госдепе подчеркнули, что, хотя американских граждан не было в это время на месте нападения, Соединенные Штаты "стоят вместе с египетским народом" в борьбе с терроризмом.

"Мы поддерживаем египетское правительство в том, чтобы привлечь к ответственности всех преступников, причастных к этому нападению", - отметили в Государственном департаменте США.

В пятницу вблизи египетских пирамид в Гизе, неподалеку от Каира террористы бросили бомбу в автобус, в результате чего двое человек погибли, еще 12 человек получили ранения. Нападение стало первым за последние два года на иностранных туристов в Египте. Пирамиды в Гизе чрезвычайно популярное туристическое место, где ежегодно бывает около 15 миллионов посетителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Каир, Политика, Новости США, Терракт в Каире.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
02 Боевики ОРДО создали "флотилию" в Азовском море
03 НАПК утвердило правила контроля за деньгами на агитацию кандидатов в президенты
04 В Антарктиде нашли следы древней солнечной мегавспышки
05 Аваков готов дать показания в РФ в обмен на экстрадицию Януковича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Что изменится для украинцев с 1 января
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году (Фото)
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году
Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь