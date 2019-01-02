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Среда, 02.01.2019
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Трамп вновь заговорил о встрече с Ким Чен Ыном

Трамп вновь заговорил о встрече с Ким Чен Ыном
21:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональ Трамп рассчитывает на новую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он получил "прекрасное письмо" от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Также президент сообщил журналистам, что у него с Ким Чен Ыном может состояться вторая встреча.

"Мы установили очень хорошие отношения" - сказал Д.Трамп.

Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном

Д.Трамп отметил, что если бы не состоялся первый саммит с Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне, то в Азии произошла бы "большущая война". По словам американского президента, они с Ким Чен Ыном "действительно хотят сделать что-то", чтобы ослабить напряженность между странами.

Такие заявления Д.Трамп сделал на заседании своего кабинета министров по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Ранее Д.Трамп писал в Twitter, что он с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном.

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Все по теме:

США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Встреча Трампа с Ким Чен Ыном.
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