В Пентагоне назначили нового пресс-секретаря

После ухода в отставку министра обороны США Джеймса Маттиса, в Пентагоне сменился также руководитель Офиса по связям с общественностью, который является представителем ведомства и советником министра.

Им стал Чарльз Саммерс, который сообщил о своем назначении на собственной странице в сети Twitter.

"Это был великолепный день, когда я возглавил высококвалифицированную команду Офиса по связям с общественностью Министерства обороны. Имею честь, поскольку мне доверили консультировать (исполняющего обязанности – ред.) министра Шанахана и руководство Минобороны, а также имею возможность работать с наиболее профессиональными военными в мире", - написал Саммерс.

It was a great day leading the highly talented team at the Office of Secretary of Defense-Public Affairs. I am honored to be entrusted to advise Secretary Shanahan & DOD leaders on public affairs, and be able to work with the greatest military professionals in the world.

