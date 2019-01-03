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В Пентагоне назначили нового пресс-секретаря

В Пентагоне назначили нового пресс-секретаря
08:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Заместитель пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс стал новым официальным представителем американского военного ведомства.

После ухода в отставку министра обороны США Джеймса Маттиса, в Пентагоне сменился также руководитель Офиса по связям с общественностью, который является представителем ведомства и советником министра.

Им стал Чарльз Саммерс, который сообщил о своем назначении на собственной странице в сети Twitter.

"Это был великолепный день, когда я возглавил высококвалифицированную команду Офиса по связям с общественностью Министерства обороны. Имею честь, поскольку мне доверили консультировать (исполняющего обязанности – ред.) министра Шанахана и руководство Минобороны, а также имею возможность работать с наиболее профессиональными военными в мире", - написал Саммерс.

В то же время, в описании своей должности Саммерс оставил, что он является "исполняющим обязанности" помощника министра обороны по связям с общественностью. Ранее эту должность занимала Дана Уайт.

Напомним, пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт заявила о своем уходе вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который с 1 января уходит со своего поста.

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Пентагон, Джеймс Маттис, Чарльз Саммерс.
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