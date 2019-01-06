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В США умер экс-министр обороны Гарольд Браун

В США умер экс-министр обороны Гарольд Браун
07:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В возрасте 91-года умер бывший министр обороны США Гарольд Браун.

Бывший министр обороны США Гарольд Браун, работавший в администрации 39-го президента Джимми Картера, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил американский научно-исследовательский центр RAND, где работал Браун, информирует УНН.

"Гарольд Браун, физик-ядерщик и оружейный конструктор, который помог сформировать американскую политику в области национальной безопасности в годы холодной войны за свою карьеру, включавшую работу на постах министра обороны и министра ВВС, ушел из жизни в пятницу. Ему был 91 год", — говорится в заявлении RAND, размещенном на сайте организации. Экс-министр до своей смерти входил в состав совета директоров RAND, штаб-квартира которой базируется в штате Калифорния.

Как пишет The New York Times со ссылкой на его дочь Дебору, Браун умер 4 января у себя дома в Ранчо Санта-Фе. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Браун являлся первым в истории США ученым, который возглавил оборонное ведомство. До этого он занимался в том числе исследованиями, касающимися разработки ядерного оружия. Браун занимал пост главы Пентагона с 1977 по 1981 годы, когда между США и СССР, находившихся в состоянии холодной войны, произошло заметное обострение отношений.

При этом Браун принимал активное участие во втором этапе переговоров с СССР об ограничении стратегических вооружений (ОСВ), итогом которых стало подписание Картером и Леонидом Брежневым в 1979 году договора, известного как ОСВ-II. Однако Сенат Конгресса США в итоге так и не ратифицировал данное соглашение, несмотря на усилия Брауна.

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Рак, Джимми Картер, Гарольд Браун, RAND.
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