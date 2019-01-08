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"Кризис национальной безопасности": Трамп обратится к нации

&quot;Кризис национальной безопасности&quot;: Трамп обратится к нации
02:28 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Трамп анонсировал обращение к нации из-за "кризиса нацбезопасности" в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах наступил гуманитарный кризис и кризис нацбезопасности после того, как Палата представителей Конгресса отказалась утверждать финансирования стены на границе с Мексикой.

Об этом он написал в Twitter.

"Рад сообщить, что я выступлю с обращением к нации по поводу гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности на нашей южной границе. Вторник, 9 вечера по восточному времени", - сообщил глава Белого дома.

 

Перед этим представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп посетит американо-мексиканскую границу 10 января.

"Президент Трамп поедет на южную границу в четверг 10 января, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", - заявила Сандерс.

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Все по теме:

Мексика, Дональд Трамп, шатдаун, Мексиканская стена.
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