"Кризис национальной безопасности": Трамп обратится к нации

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах наступил гуманитарный кризис и кризис нацбезопасности после того, как Палата представителей Конгресса отказалась утверждать финансирования стены на границе с Мексикой.

Об этом он написал в Twitter.

"Рад сообщить, что я выступлю с обращением к нации по поводу гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности на нашей южной границе. Вторник, 9 вечера по восточному времени", - сообщил глава Белого дома.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.