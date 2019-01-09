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Трамп жалеет от потраченных средствах на ликвидацию пожаров в Калифорнии

Трамп жалеет от потраченных средствах на ликвидацию пожаров в Калифорнии
19:53 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Трамп на фоне необходимости средств на "мексиканскую стену" раскритиковал работу лесного хозяйства в Калифорнии, где происходили массовые пожары.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность выделения денег из чрезвычайных фондов американского бюджета для ликвидации последствий масштабных лесных пожаров в Калифорнии.

Об этом он написал в Твиттере в среду после того, как неоднократно допускал возможность выделения средств из этих фондов для построения стены на границе с Мексикой.

Трамп: Планируем построить стену из стали, а не из бетона

"Миллиарды долларов пошли в штат Калифорния после лесных пожаров, которые, при правильном управлении лесным хозяйством, никогда не произошло бы. Пока они там не наведут порядок в своих делах, вряд ли, я распорядился, чтобы Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA) не отправляло больше денег", - сказал нынешний глава Белого дома, назвав ситуацию "позорной".

Как сообщалось, накануне в Белом доме заявляли, что юристы Трампа изучают возможность объявления им чрезвычайного положения в стране в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами на южной границе. Теоретически это позволило бы ему воспользоваться фондами для ликвидации последствий ЧС, в том числе для выполнения его предвыборных обещаний по строительству новой стены на границе с Мексикой.

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Все по теме:

США, Мексика, Дональд Трамп, Пожары в Калифорнии, Мексиканская стена.
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