Трамп жалеет от потраченных средствах на ликвидацию пожаров в Калифорнии

Новости мира: Дональд Трамп на фоне необходимости средств на "мексиканскую стену" раскритиковал работу лесного хозяйства в Калифорнии, где происходили массовые пожары.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность выделения денег из чрезвычайных фондов американского бюджета для ликвидации последствий масштабных лесных пожаров в Калифорнии.

Об этом он написал в Твиттере в среду после того, как неоднократно допускал возможность выделения средств из этих фондов для построения стены на границе с Мексикой.

Billions of dollars are sent to the State of California for Forest fires that, with proper Forest Management, would never happen. Unless they get their act together, which is unlikely, I have ordered FEMA to send no more money. It is a disgraceful situation in lives & money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2019 г.

"Миллиарды долларов пошли в штат Калифорния после лесных пожаров, которые, при правильном управлении лесным хозяйством, никогда не произошло бы. Пока они там не наведут порядок в своих делах, вряд ли, я распорядился, чтобы Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA) не отправляло больше денег", - сказал нынешний глава Белого дома, назвав ситуацию "позорной".

Как сообщалось, накануне в Белом доме заявляли, что юристы Трампа изучают возможность объявления им чрезвычайного положения в стране в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами на южной границе. Теоретически это позволило бы ему воспользоваться фондами для ликвидации последствий ЧС, в том числе для выполнения его предвыборных обещаний по строительству новой стены на границе с Мексикой.