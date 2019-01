Трамп жалеет от потраченных средствах на ликвидацию пожаров в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность выделения денег из чрезвычайных фондов американского бюджета для ликвидации последствий масштабных лесных пожаров в Калифорнии.

Об этом он написал в Твиттере в среду после того, как неоднократно допускал возможность выделения средств из этих фондов для построения стены на границе с Мексикой.

Billions of dollars are sent to the State of California for Forest fires that, with proper Forest Management, would never happen. Unless they get their act together, which is unlikely, I have ordered FEMA to send no more money. It is a disgraceful situation in lives & money!

