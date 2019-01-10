Нижняя палата Конгресса США поддержала законопроект о "шатдауне"

Новости мира: Нижняя палата Конгресса США проголосовала за законопроект, который бы мог частично возобновить работу Минфина США и некоторых других ведомств.

Палата представителей США в среду, 9 января, поддержала законопроект, который частично мог бы возобновить работу Минфина США, а также некоторых других ведомств без выделения денег на строительство стены на американо-мексиканской границе.

По данным Reuters, в нижней палате Конгресса, где большинство составляют демократы, соответствующее решение поддержали 240 политиков, против - 188 конгрессменов.

По правилам, данный законопроект должен одобрить еще Сенат, в котором большинство составляет Республиканская партия.

Сообщается, что лидер большинства в Сенате - республиканец Мич Макконнелл - еще предлагал вынести на голосование соответствующий законопроект без достижения договоренностей между американским президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

Напомним во вторник, 8 января, во время обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил, что весь американский народ "страдает" от незаконной миграции и ему грозит большая опасность. В связи с этим, он требует от демократов в Конгрессе выделить из бюджета более 5 миллиардов долларов на выполнение его предвыборного обещания построить стену на границе с Мексикой.

В то же время, демократы настаивают, что Трамп преувеличивает и намеренно раздувает кризис. Кроме того, для усиления безопасности на границе существуют более современные и технологичные, а также менее дорогостоящие средства. В результате, этот спор привел к частичному правительственному "шатдауну", который продолжается уже третью неделю в США.