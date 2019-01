Трамп рассказал, кто заплатит за стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что его новая сделка с Мексикой окупит строительство стены на границе.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я часто говорю во время выступлений, с маленькими вариациями, что "Мексика заплатит за Стену". Мы только что подписали прекрасное новое торговое соглашение с Мексикой. Это на миллиарды долларов в год лучше, чем очень плохое соглашение в рамках NAFTA, которую оно (новое соглашение, - ред.) заменит. Разница многократно оплатит строительство Стены", - заявил он.

I often said during rallies, with little variation, that “Mexico will pay for the Wall.” We have just signed a great new Trade Deal with Mexico. It is Billions of Dollars a year better than the very bad NAFTA deal which it replaces. The difference pays for Wall many times over!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.