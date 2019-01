Трамп: Демократы могут закончить "шатдаун" за 15 минут

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что приостановка работы правительства страны является гуманитарным кризисом.

По его словам, представители демократической партии США могут "решить проблему шатдауна за 15 минут".

"Демократы могут решить проблему шатдауна за 15 минут! Вызовите ваших сенаторов или конгрессменов демократов. Скажите им, чтобы они это сделали! Гуманитарный кризис", - написал он.

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.