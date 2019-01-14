Трамп прокомментировал слухи о своей работе на РФ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не работал на Россию и назвал такую информацию "большим обманом" и "мистификацией".

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп опроверг в понедельник информацию, опубликованную СМИ, относительно расследования ФБР о его возможных связях с российским правительством, заявив, что он "никогда не работал на Россию". Такое официальное заявление он озвучил в понедельник перед отлетом в Новый Орлеан.

"Я никогда не работал на Россию, и вы знаете ответ на это лучше, чем кто-либо",- подчеркнул Трамп в разговоре с журналистами вблизи Белого дома.

Он назвал это "большим обманом" и "мистификацией".

Как сообщалось ранее, накануне влиятельное американское издание The New York Times разместило публикацию о контрразведывательном расследовании ФБР относительно возможных прямых связей Трампа с россиянами после того, как он уволил главу Бюро Джеймса Коми. Ранее не было сведений об этом расследовании в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России Владимиром Путиным. газета The Washington Post, ссылаясь на действующих и бывших высокопоставленных чиновников, сообщила, что Трамп якобы скрывает детали своих переговорв с Путиным. В частности встречи в Гамбурге в 2017 году. По данным издания, даже в секретных документах нет подробной информации о личных встречах Трампа с Путиным в пяти местах за последние два года.