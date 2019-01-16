В Нью-Йорке в китайском ресторане мужчина убил молотком шеф-повара

Новости мира: В Нью-Йорке преступник забил молотком шеф-повара ресторана и ранил двоих сотрудников.

В районе Бруклина, что в американском городе Нью-Йорк, неизвестный ворвался с молотком в китайский ресторан и напал на троих людей, один из которых погиб.

Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на местную полицию.

"Сумасшедший мужчина с молотком ворвался в китайский ресторан в Бруклине во вторник и смертельно ранил шеф-повара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пострадали директор и менеджер, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии в местной больнице. Мужчина был задержан вскоре после атаки за два квартала от ресторана. Он сейчас находится под стражей.

Напомним, американец Джейсон Далтон, работавший водителем в Uber, признался в совершении шести убийств в штате Мичиган в феврале 2016 года.