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В США провалили голосование о санкциях против компаний Дерипаски

В США провалили голосование о санкциях против компаний Дерипаски
20:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Демократы в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против связанных с Дерипаской компаний.

Представители Демократической партии в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает агентство Bloomberg в среду.

Для принятия резолюции демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку, тогда как в ходе голосования в среду в Сенате США за нее проголосовали лишь 57 сенаторов.

Таким образом, почти все республиканцы, удерживающие большинство в сенате, выступили против этого документа.

Резолюцию ранее в январе внес лидер демократов Чак Шуммер. Похожая резолюция внесена также в палату представителей США Стени Хойером.

Европейские дипломаты пожаловались США на санкции против "Русала"

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные О.Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Демократы США собираются запретить снятие санкций с компаний Дерипаски

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали О.Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является О.Дерипаска.

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США, РФ, Демократы, Сенат США, Олег Дерипаска.
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