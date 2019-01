"Шатдаун": Трамп сделает "важное объявление"

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит в субботу с "важным объявлением" относительно безопасности на границе, а также остановки правительства, вызванной разногласиями между ним и Конгрессом относительно построения новой пограничной стены.

Об этом глава Белого дома сообщил в пятницу на своей странице в сети Twitter.

"Я сделаю важное объявление относительно гуманитарного кризиса на нашей южной границе, а также по "шатдауну", завтра вечером в три часа дня", - написал Трамп.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2019 г.