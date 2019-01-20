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Из-за снегопадов в США в ДТП погибли 3 человека

Из-за снегопадов в США в ДТП погибли 3 человека
08:39 Сегодня Телеграф

Новости мира: В двух американских штатах Висконсин и Канзас в результате дорожно-транспортных аварий, вызванных снегопадами погибли 3 человека.

В Висконсине и Канзасе три человека погибли в результате аварий на дорогах, вызванных снегопадами. Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что двое человек погибли и двое пострадали в аварии в штате Висконсин. В штате Канзас погиб ещё один человек.

Власти штатов, расположенных в центральной части и на северо-востоке США, рекомендовали воздерживаться от поездок на личном транспорте.

Как ранее сообщало агентство, по меньшей мере семь человек погибли в результате снежной стихии, которая обрушилась на центральную и юго-восточную часть Соединенных Штатах.

Напомним, юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет. В Австрии с последних выходных в результате непогоды погибли по меньшей мере восемь человек. В четверг неподалеку от Мюнхена в результате падения дерева погиб 9-летний ребенок. В регионе возникли перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, в основном из-за поваленных деревьев. В Альпах недалеко от границы с Австрией в коммуне Берхтесгаден уже выпало 2 метра снега. Местность объявили районом катастрофы.

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Все по теме:

ДТП, Дорога, Погибшие, Снегопад, Штат Канзас, Снегопады в США, Штат Висконсин.
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