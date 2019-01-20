Из-за снегопадов в США в ДТП погибли 3 человека

В Висконсине и Канзасе три человека погибли в результате аварий на дорогах, вызванных снегопадами. Об этом сообщает Корреспондент.
Отмечается, что двое человек погибли и двое пострадали в аварии в штате Висконсин. В штате Канзас погиб ещё один человек.
Власти штатов, расположенных в центральной части и на северо-востоке США, рекомендовали воздерживаться от поездок на личном транспорте.
Как ранее сообщало агентство, по меньшей мере семь человек погибли в результате снежной стихии, которая обрушилась на центральную и юго-восточную часть Соединенных Штатах.
Напомним, юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет. В Австрии с последних выходных в результате непогоды погибли по меньшей мере восемь человек. В четверг неподалеку от Мюнхена в результате падения дерева погиб 9-летний ребенок. В регионе возникли перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, в основном из-за поваленных деревьев. В Альпах недалеко от границы с Австрией в коммуне Берхтесгаден уже выпало 2 метра снега. Местность объявили районом катастрофы.