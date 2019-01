Трамп назвал причину замедления роста экономики Китая

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп считает, что нынешнее экономическое замедление, которое наблюдается в Китае, стало результатом торговых споров с США и предложил Пекину покончить с этими "играми".

Такое заявление президент США разместил на собственной странице в сети Twitter.

"Китай отметил самые низкие с 1990 года экономические показатели – из-за торговых споров с США, а также новой политике. Это создает смысл для Китая наконец заключить настоящее соглашение и прекратить игры!"- написал глава Белого дома.

China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around!

