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Трамп назвал причину замедления роста экономики Китая

Трамп назвал причину замедления роста экономики Китая
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп назвал экономическое замедление в Китае результатом споров с США.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп считает, что нынешнее экономическое замедление, которое наблюдается в Китае, стало результатом торговых споров с США и предложил Пекину покончить с этими "играми".

Такое заявление президент США разместил на собственной странице в сети Twitter.

"Китай отметил самые низкие с 1990 года экономические показатели – из-за торговых споров с США, а также новой политике. Это создает смысл для Китая наконец заключить настоящее соглашение и прекратить игры!"- написал глава Белого дома.

 

Тем временем, в понедельник МВФ опубликовал очередной доклад "Перспективы развития мировой экономики" в котором рост ВВП Китая определен на уровне 6,6% по итогам 2018 года. В то же время, по прогнозам Фонда, в течение следующих двух лет этот показатель будет оставаться на уровне 6,2%, что соответствует предыдущему прогнозу МВФ.

В докладе Фонда также говорится, что торговые споры между США и Китаем являются одной из главных причин замедления показателей мировой экономики в целом.

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Китай, Торговая война, Дональд Трамп.
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