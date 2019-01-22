Трамп назвал причину замедления роста экономики Китая

Новости мира: Трамп назвал экономическое замедление в Китае результатом споров с США.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп считает, что нынешнее экономическое замедление, которое наблюдается в Китае, стало результатом торговых споров с США и предложил Пекину покончить с этими "играми".

Такое заявление президент США разместил на собственной странице в сети Twitter.

"Китай отметил самые низкие с 1990 года экономические показатели – из-за торговых споров с США, а также новой политике. Это создает смысл для Китая наконец заключить настоящее соглашение и прекратить игры!"- написал глава Белого дома.

China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 января 2019 г.

Тем временем, в понедельник МВФ опубликовал очередной доклад "Перспективы развития мировой экономики" в котором рост ВВП Китая определен на уровне 6,6% по итогам 2018 года. В то же время, по прогнозам Фонда, в течение следующих двух лет этот показатель будет оставаться на уровне 6,2%, что соответствует предыдущему прогнозу МВФ.

В докладе Фонда также говорится, что торговые споры между США и Китаем являются одной из главных причин замедления показателей мировой экономики в целом.