Трамп перед наплывом мигрантов сетует на отсутствие стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил об ожидающемся наплыве "огромного количества" нелегальных мигрантов на Америку.

Об этом он написал в Twitter перед своим выступлением в Конгрессе США с речью о положении дел в стране.

"Огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через наш южный рубеж. Мы отправили дополнительные войска (в пограничную зону - ред.). Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания! " - отметил глава Белого дома.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2019 г.