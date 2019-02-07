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Четверг, 07.02.2019
США могут снять санкции с военнослужащих Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо
США могут снять санкции с военнослужащих Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо
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США могут снять санкции с военнослужащих Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо

США могут снять санкции с военнослужащих Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо
01:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: США пообещали вывести из-под санкций военных Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо.

США намерены вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, признанного Белым домом временным президентом страны. С таким заявлением помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил в среду в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выступят за демократию и признают законное, с точки зрения конституции, правительство президента Хуана Гуайдо. В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы. Делайте правильный выбор!" - написал Болтон.

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4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Джон Болтон, Хуан Гуайдо.
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