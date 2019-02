США могут снять санкции с военнослужащих Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо

США намерены вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, признанного Белым домом временным президентом страны. С таким заявлением помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил в среду в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выступят за демократию и признают законное, с точки зрения конституции, правительство президента Хуана Гуайдо. В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы. Делайте правильный выбор!" - написал Болтон.

The U.S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice!

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 февраля 2019 г.