Конгрессмен США принес украинский флаг на выступление Трампа

Американский конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел с украинским флагом на выступление президента США Дональда Трампа "О состоянии государства". Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию конгрессмена в своем микроблоге в Twitter.

"В речи упоминается о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - написал Паскрелл в Twitter.

While the speech mentions Russia, I am proud to wear a Ukrainian flag tonight in solidarity with our ally and friend as Ukraine’s people continue to stand against Russian aggression. pic.twitter.com/NdQIIVcJmy

— Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) 6 февраля 2019 г.