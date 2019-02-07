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Конгрессмен США принес украинский флаг на выступление Трампа

Конгрессмен США принес украинский флаг на выступление Трампа
04:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом.

Американский конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел с украинским флагом на выступление президента США Дональда Трампа "О состоянии государства". Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию конгрессмена в своем микроблоге в Twitter.

"В речи упоминается о России, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять российской агрессии", - написал Паскрелл в Twitter.

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Традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу.

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Дональд Трамп, Украинский флаг, Конгрессмен США, Билл Паскрелл.
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