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Школьник-однофамилец Трампа заснул во время его выступления в Конгрессе

Школьник-однофамилец Трампа заснул во время его выступления в Конгрессе
15:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: Во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе уснул 11-летний мальчик Джошуа Трамп,который стал жертвой буллинга в школе из-за фамилии.

Во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе 11-летний мальчик по имени Джошуа Трамп не выдержал 82-минутной речи и уснул.

Американские издания отмечают, что его на выступление президента США пригласила первая леди Мелания Трамп после того, как узнала, что мальчик стал жертвой буллинга в школе из-за фамилии.

Отмечается, что мальчик сидел рядом с первой леди США Меланией Трамп и 9-летней Грэйс Элин. У последней была диагностирована опухоль мозга.

Джошуа заснул ближе к концу выступления президента. Этот момент сразу же зафиксировали журналисты и фотографии разлетелись по соцсетям, став мемом. Многим пользователям соцсетей фото показалось забавным, но некоторые назвали 11-летнего мальчика "героем сопротивления" Трампу.

 

Традиция приглашать гостей во время выступления в Конгрессе зародилась в 1982 году при президенте Рейгене.

Напомним, американский конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел с украинским флагом на выступление президента США Дональда Трампа "О состоянии государства". Традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является торжественным событием и поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу.

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Все по теме:

Конгресс, Видео, Президент США, Дональд Трамп, Выступление Трампа, Мальчик уснул, Джошуа Трамп.
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