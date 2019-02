Школьник-однофамилец Трампа заснул во время его выступления в Конгрессе

Во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе 11-летний мальчик по имени Джошуа Трамп не выдержал 82-минутной речи и уснул.

Американские издания отмечают, что его на выступление президента США пригласила первая леди Мелания Трамп после того, как узнала, что мальчик стал жертвой буллинга в школе из-за фамилии.

Отмечается, что мальчик сидел рядом с первой леди США Меланией Трамп и 9-летней Грэйс Элин. У последней была диагностирована опухоль мозга.

Джошуа заснул ближе к концу выступления президента. Этот момент сразу же зафиксировали журналисты и фотографии разлетелись по соцсетям, став мемом. Многим пользователям соцсетей фото показалось забавным, но некоторые назвали 11-летнего мальчика "героем сопротивления" Трампу.

