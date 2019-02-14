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Разведка США назвала РФ и Китай главными угрозами в космосе

Разведка США назвала РФ и Китай главными угрозами в космосе
06:08 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости мира: Разведуправление Пентагона считает, что Россия и Китай, это главные угрозы в космосе.

Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе. Об этом говорится в докладе разведуправления Пентагона относительно вызовов безопасности в космической сфере, сообщает Голос Америки.

В частности, военные доктрины обеих стран рассматривают космос как важный и современный полигон, на котором могут изучаться методы по ограничению военных возможностей США. В докладе обнародованном 11-го февраля, подчеркивается, что с 2015 года Москва и Пекин начали модернизацию своих вооруженных сил для участия в "космических" операциях.

Кроме того, авторы доклада отмечают, что РФ и Китай существенно усовершенствовали космические технологии, включительно с разведывательными аппаратами. В вооруженных силах этих стран проводится модернизация уже имеющихся систем, включая транспортные и навигационными средствами.

Эти разработки позволяют создавать командные пункты по всему миру, а также запускать навигационные механизмы, которые дают возможность отслеживать, вести мониторинг и при необходимости наносить удары по военным объектам США.

Например, отдельные опознавательные спутники способны приближаться к другим объектам в космосе для их обследования и ремонта. Те же технологии могут быть использованы и для агрессивных действий, включая атаки на спутники других стран.

В докладе сообщается, что Россия и Китай активно разрабатывают энергетическое оружие и наземные противоспутниковые ракеты, которые могут иметь весьма разрушительный эффект. Дополнительные угрозы для США исходят также со стороны Ирана и Северной Кореи, которые активно разрабатывают баллистические ракетные технологии.

Преимущество США в космосе будет провоцировать оппонентов на ответные действия и даст им возможности для совершенствования собственного потенциала, считают авторы доклада. Не менее важным недостатком американские эксперты считают зависимость Международной космической станции от космических транспортных средств РФ, включая и отправку космонавтов и необходимого оборудования.

В докладе цитируется мнение министра обороны РФ Сергея Шойгу, в соответствии с которым, потенциал вооруженных сил РФ будет полностью зависеть от разработок высокоточных технологий в космической сфере, включительно с современными орбитальными станциями и военными спутниками.

Кроме того, в военном ведомстве РФ работают над мобильными ракетными системами наземного базирования, способными поражать космические цели с Земли. Согласно докладу, скорее всего, такая система начнет функционировать в течение ближайших нескольких лет.

К разработке российских космических вооружений также привлечены неправительственные организации, среди которых Международная научная оптическая сеть (ISON). Организация располагает крупнейшую международную сеть наземных датчиков космического наблюдения. В структуры ISON входят также отдельные научные организации, включая подразделения государственного агентства "Роскосмос".

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Среди других возможностей РФ в космической сфере эксперты отметили средства электронной борьбы (счетчики GPS, средства спутниковой связи и радары), оружие направленной энергии, бортовые системы лазерного оружия для использования против космических датчиков противоракетных систем, дезинформацию и атаки в киберпространстве, наземные пусковые системы для уничтожения целей в космосе, лазерное вооружение.

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Китай, США, РФ, Космос, Разведка, Угроза.
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