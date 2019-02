Трамп об и.о. директора ФБР: Маккейб притворяется "бедным ангелочком"

Президент США Дональд Трамп вновь критикует экс-заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего директора Бюро Джеймса Коми, а также расследование ФБР относительно вмешательства россиян в выборы в США.

Об этом Трамп написал в серии твиттер-сообщений в четверг.

Disgraced FBI Acting Director Andrew McCabe pretends to be a “poor little Angel” when in fact he was a big part of the Crooked Hillary Scandal & the Russia Hoax - a puppet for Leakin’ James Comey. I.G. report on McCabe was devastating. Part of “insurance policy” in case I won....

....Many of the top FBI brass were fired, forced to leave, or left. McCabe’s wife received BIG DOLLARS from Clinton people for her campaign - he gave Hillary a pass. McCabe is a disgrace to the FBI and a disgrace to our Country. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 февраля 2019 г.