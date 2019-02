Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии

Вице-президент США Майкл Пенс во время своего визита в Колумбию встретился с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, который пытается обеспечить подготовку страны к демократическим выборам на смену режима Николаса Мадуро. Об этом Пенс сообщил на официальной странице в сети Twitter.

"Для Президента Венесуэлы Хуана Гуайдо - это большая честь разделить этот момент. Я привез вам и президенту Колумбии Иоанну Дуке Маркесу очень простое сообщение от президента Трампа и Соединенных Штатов Америки: Мы с вами на 100%", - отметил Пенс. При этом он добавил фото его встречи с двумя лидерами до своего сообщения.

Как подчеркнул Пенс, "настало время для свободной и демократической Венесуэлы", – подчеркнул Пенс.

Как сообщалось, на фоне усиления недовольства населения Венесуэлы действиями режима Мадуро, который привел народ к обнищанию, в начале года в стране резко усилились протестные движения. Глава парламента, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, согласно Конституции, провозгласил себя временным президентом до проведения демократических выборов в стране. Гуайдо поддержали США и ряд стран Запада.

To President @jguaido of Venezuela, it is a great privilege to share this moment. I bring you and President of Colombia @IvanDuque a very simple message from @POTUS Trump & the United States of America: We are with you 100%. pic.twitter.com/iEaTyDvB7i

— Vice President Mike Pence (@VP) 25 февраля 2019 г.