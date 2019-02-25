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Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии

Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: VP

Новости мира: Пенс "настало время для свободной и демократической Венесуэлы".

Вице-президент США Майкл Пенс во время своего визита в Колумбию встретился с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, который пытается обеспечить подготовку страны к демократическим выборам на смену режима Николаса Мадуро. Об этом Пенс сообщил на официальной странице в сети Twitter.

"Для Президента Венесуэлы Хуана Гуайдо - это большая честь разделить этот момент. Я привез вам и президенту Колумбии Иоанну Дуке Маркесу очень простое сообщение от президента Трампа и Соединенных Штатов Америки: Мы с вами на 100%", - отметил Пенс. При этом он добавил фото его встречи с двумя лидерами до своего сообщения.

Как подчеркнул Пенс, "настало время для свободной и демократической Венесуэлы", – подчеркнул Пенс.

Как сообщалось, на фоне усиления недовольства населения Венесуэлы действиями режима Мадуро, который привел народ к обнищанию, в начале года в стране резко усилились протестные движения. Глава парламента, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, согласно Конституции, провозгласил себя временным президентом до проведения демократических выборов в стране. Гуайдо поддержали США и ряд стран Запада.

 

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Ситуация в Венесуэле продолжает быть напряженной. Опальный лидер режима Николас Мадуро оставляет за собой контроль армии и силовых ведомств. На прошлой неделе он отдал приказ войскам остановить поступления международной гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав это вторжением в страну.

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Николас Мадуро, Вице-президент США, Майкл Пенс, Вице-президент США Майкл Пенс.
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