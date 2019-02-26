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Киеву на заметку: в Нью-Йорке реформировали движение транспорта

Киеву на заметку: в Нью-Йорке реформировали движение транспорта
19:00 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Власти Нью-Йорка объявили о реформе общественного транспорта, включая доплату за часы пик.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во вторник обнародовали план реструктуризации Городского транспортного управления (MTA) из 10 пунктов, включая дополнительные сборы за въезд в центральную деловую часть города в часы пиковой нагрузки.

MTA управляет всем общественным транспортом Нью-Йорка, включая метрополитен, автобусы и пригородные электропоезда. Жители крупнейшего города США регулярно жалуются на пробки на дорогах и невыносимые условия в метро.

Первый пункт плана, размещенного на официальном сайте нью-йоркской мэрии, предполагает реорганизацию принадлежащих MTA компаний с целью упростить структуру и снизить затраты на управление городским транспортом. Сейчас шесть компаний управления (NYCTA, LIRR, Metro-North, MTA Capital Construction, MTA Bus, SI Railway) действуют как независимые организации, хотя их полномочия и обязанности зачастую пересекаются или дополняют друг друга.

Дополнительные сборы и налоги за въезд в деловой центр всеми видами транспорта будут направлены на финансирование MTA с упором на развитие и модернизацию инфраструктуры. Кроме того, мэр и губернатор рассчитывают, что эти меры позволят ограничить повышение базовых тарифов 2% в год - так называемой поправкой на инфляцию.

По периметру центральной деловой части Нью-Йорка установят устройства электронной оплаты сборов. Исключения будут сделаны для транспортных средств аварийно-спасательных служб, а также для инвалидов, людей, испытывающих лишения или нуждающихся в медицинской помощи в этом районе.

Расходы всех организаций MTA превышают $16 млрд в год.

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США, Нью-Йорк, Городской транспорт, Общественный транспорт.
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