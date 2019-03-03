В США проводится расследование по факту двух смертельных аварий с участием Tesla

Новости мира: В американском штате Флорида за текущую неделю произошли две смертельные аварии с участием Tesla Model S, ведется расследование.

За текущую неделю в США произошли две аварии с участием Tesla Model S. Сообщается, что в штате Флорида, США власти расследуют причины двух дорожных инцидентов с участием автомобилей производства компании Tesla.

Известно, что первый случай произошел 24 февраля, когда водитель погиб в результате возгорания автомобиля Tesla Model S 2016 года. Источником вспышки, по предварительной информации, могла стать аккумуляторная батарея.

Второе ДТП произошло в пятницу, 1 марта, когда автомобиль Tesla Model 3 врезался в грузовик с прицепом. В результате столкновения 50-летний мужчина, находившийся за рулем авто, погиб на месте.

Сообщается, что расследованием ДТП будут заниматься сотрудники Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах, а также представители Национального совета по безопасности на транспорте. По предварительным данным, в ходе расследования они намерены выяснить, находился ли автомобиль под управлением автопилота при столкновении с прицепом.

Примечательно, что 3 года назад автомобиль Tesla с автопилотом уже попадал в аварию при схожих обстоятельствах - этот случай стал первым подобным ДТП, который закончился смертью водителя.