Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Правозащитник сообщил о состоянии задержанного архиепископа Климента
Курбединов сообщил о состоянии архиепископа Климента
УПЛ: Заря разгромила Ворсклу, Олимпик уступил Арсеналу
УПЛ: Заря разгромила Ворсклу, Олимпик уступил Арсеналу
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми

В США проводится расследование по факту двух смертельных аварий с участием Tesla

В США проводится расследование по факту двух смертельных аварий с участием Tesla
15:33 Сегодня Телеграф

Новости мира: В американском штате Флорида за текущую неделю произошли две смертельные аварии с участием Tesla Model S, ведется расследование.

За текущую неделю в США произошли две аварии с участием Tesla Model S. Сообщается, что в штате Флорида, США власти расследуют причины двух дорожных инцидентов с участием автомобилей производства компании Tesla.

Известно, что первый случай произошел 24 февраля, когда водитель погиб в результате возгорания автомобиля Tesla Model S 2016 года. Источником вспышки, по предварительной информации, могла стать аккумуляторная батарея.

Второе ДТП произошло в пятницу, 1 марта, когда автомобиль Tesla Model 3 врезался в грузовик с прицепом. В результате столкновения 50-летний мужчина, находившийся за рулем авто, погиб на месте.

Сообщается, что расследованием ДТП будут заниматься сотрудники Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах, а также представители Национального совета по безопасности на транспорте. По предварительным данным, в ходе расследования они намерены выяснить, находился ли автомобиль под управлением автопилота при столкновении с прицепом.

Илон Маск показал, как на заводе Tesla собирают Model 3 (Видео)

Примечательно, что 3 года назад автомобиль Tesla с автопилотом уже попадал в аварию при схожих обстоятельствах - этот случай стал первым подобным ДТП, который закончился смертью водителя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, ДТП, Смерть, Расследование, Штат Флорида, Tesla Model S.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 3 марта – День Ярила с овсянкой
02 От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
03 Генерал США: Я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной
04 Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
05 Именины (День Ангела) Льва: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ехал к Грибу: Архиепископа Климента задержали в оккупированном Симферополе
Архиепископа Климента задержали в оккупированном Крыму
От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
Прогноз погоды в Украине на 3 марта
Итоги дня 2 марта: партия поддержала решение Гнапа, доплаты военным на передовой
Главные новости в Украине и мире за 2 марта
В Facebook Messenger появилась секретная темная тема
В Facebook Messenger появилась секретная темная тема
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь