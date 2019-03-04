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Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших

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Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших
07:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Число погибших в результате торнадо в штате Алабама в США возросло до 22 человек.

По меньшей мере 22 человека погибли из-за торнадо в американском штате Алабама.

Об этом сообщает местный телеканал WSFA со ссылкой на полицию.

Смерчи образовались в воскресенье, 3 марта, в округе Ли. Местные жители заметили, по крайней мере, два вихря, что пронеслись через жилую зону. Торнадо разрушали дома, ломали линии электропередач и с корнем вырывали деревья. Ущерб от стихии ликвидируют экстренные службы.

До сих пор продолжаются поиски пропавших людей. Медицинский центр Восточной Алабамы принял десятки пострадавших. Школы округа Ли в понедельник будут закрыты.

"Мы сделали все возможное на сегодняшний вечер... Эта зона очень опасная... торнадо нанес сильный ущерб зданиям и домам в районе", - приводит телеканал слова Джонса. По данным телеканала, среди погибших есть восьмилетний ребенок.

Точное количество пострадавших не называется.

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Как сообщается, в связи с тяжелыми погодными условиями губернатор штата Алабама Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения во всем штате.

Ранее сообщалось, что в результате двух торнадо в штате Алабама на юге США погибли по меньшей мере 14 человек.

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Жертвы, Алабама, Торнадо, Разрушения.
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