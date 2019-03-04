Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших

По меньшей мере 22 человека погибли из-за торнадо в американском штате Алабама.
Об этом сообщает местный телеканал WSFA со ссылкой на полицию.
Смерчи образовались в воскресенье, 3 марта, в округе Ли. Местные жители заметили, по крайней мере, два вихря, что пронеслись через жилую зону. Торнадо разрушали дома, ломали линии электропередач и с корнем вырывали деревья. Ущерб от стихии ликвидируют экстренные службы.
До сих пор продолжаются поиски пропавших людей. Медицинский центр Восточной Алабамы принял десятки пострадавших. Школы округа Ли в понедельник будут закрыты.
Large tornado Sunday afternoon in Lee County, Alabama. Fatalities were reported. Video from @ScottPeakeWX pic.twitter.com/6pw8h6qXAt
— SevereStudios (@severestudios) 3 марта 2019 г.
"Мы сделали все возможное на сегодняшний вечер... Эта зона очень опасная... торнадо нанес сильный ущерб зданиям и домам в районе", - приводит телеканал слова Джонса. По данным телеканала, среди погибших есть восьмилетний ребенок.
A @GoPro frame grab of the Lee County, AL tornado earlier today from @ScottPeakeWX pic.twitter.com/wwnl3G8xS8
— SevereStudios (@severestudios) 3 марта 2019 г.
Точное количество пострадавших не называется.
Как сообщается, в связи с тяжелыми погодными условиями губернатор штата Алабама Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения во всем штате.
Ранее сообщалось, что в результате двух торнадо в штате Алабама на юге США погибли по меньшей мере 14 человек.