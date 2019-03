Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших

По меньшей мере 22 человека погибли из-за торнадо в американском штате Алабама.

Об этом сообщает местный телеканал WSFA со ссылкой на полицию.

Смерчи образовались в воскресенье, 3 марта, в округе Ли. Местные жители заметили, по крайней мере, два вихря, что пронеслись через жилую зону. Торнадо разрушали дома, ломали линии электропередач и с корнем вырывали деревья. Ущерб от стихии ликвидируют экстренные службы.

До сих пор продолжаются поиски пропавших людей. Медицинский центр Восточной Алабамы принял десятки пострадавших. Школы округа Ли в понедельник будут закрыты.

Large tornado Sunday afternoon in Lee County, Alabama. Fatalities were reported. Video from @ScottPeakeWX pic.twitter.com/6pw8h6qXAt

— SevereStudios (@severestudios) 3 марта 2019 г.