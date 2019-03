Трамп назвал фейком информацию о переговорах с Ким Чен Ыном о военных учениях

Президент США Дональд Трамп заявил, что он никогда не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос военных учений на Корейском полуострове.

Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея заменили серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle на учения Dong Maeng ("Альянс").

Президент заявил, что сокращение совместных учений США и Южной Кореи не обсуждалось на саммите с Ким Чен Ыном, а сообщения СМИ об этом являются "фейком". По словам Трампа, решение по военным маневрам он принял "давно" и с целью экономии средств, которые США "не возмещают".

The military drills, or war games as I call them, were never even discussed in my mtg w/ Kim Jong Un of NK—FAKE NEWS! I made that decision long ago because it costs the U.S. far too much money to have those “games”, especially since we are not reimbursed for the tremendous cost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2019 г.