Нойерт покинула должность представителя Госдепа США

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Нойерт оставила свой пост. Об этом Нойерт отметила в Twitter.

"Служба Америке была привилегией и величайшей честью. Я всегда буду благодарна Вам, мои коллеги из Госдепа, за ваш профессионализм и патриотизм. С нетерпением жду добавления в программу Фулбрайт. Спасибо, Вам господин Помпео и Государственному департаменту", - отметила Нойерт.

Serving America has been a privilege and the highest honor. I’ll always be grateful to you, my @statedept colleagues, for your professionalism & patriotism. Thrilled to join the @FulbrightPrgrm board. Thank you @potus @SecPompeo @statedept pic.twitter.com/HNFd7uVYxl

