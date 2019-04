Во время пожара на химзаводе в Техасе погиб один человек

В результате пожара на химическом предприятии в американском штате Техас погиб один человек, сообщается о нескольких раненых.

Инцидент произошел во вторник, сообщил американский телеканал CNN.

"По меньшей мере один человек погиб во вторник на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас",- сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным.

По предварительной информации, на заводе возник пожар из-за утечки газа изобутилена. Как отмечает телеканал, над местом инцидента издалека наблюдается густой черный дым.

At least 1 person killed after huge explosion and fire rocks Texas chemical plant. https://t.co/L9FlhS1x9V pic.twitter.com/QUkVAEldBQ

— ABC News (@ABC) 3 апреля 2019 г.