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Во время пожара на химзаводе в Техасе погиб один человек

Во время пожара на химзаводе в Техасе погиб один человек
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы

В результате пожара на химическом предприятии в американском штате Техас погиб один человек, сообщается о нескольких раненых.

Инцидент произошел во вторник, сообщил американский телеканал CNN.

"По меньшей мере один человек погиб во вторник на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас",- сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным.

По предварительной информации, на заводе возник пожар из-за утечки газа изобутилена. Как отмечает телеканал, над местом инцидента издалека наблюдается густой черный дым.

На левом берегу Киева горел бизнес-центр

Местная власть провела принудительную эвакуацию всех местных жителей, организаций и офисов, расположенных в радиусе одной мили вокруг завода. На предприятиях и в школах отключены вентиляционные системы из-за угрозы химического загрязнения.

Ликвидация последствий инцидента на предприятии продолжается.

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Пожар, Техас, Кросби, КМСО.
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