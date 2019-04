Трамп скоро в десятый раз станет дедушкой: когда ожидается пополнение

Президент США Дональд Трамп уже в августе 2019 года в десятый раз станет дедушкой. Сообщается, что пополнение ожидается в семье его сына Эрика. Радостную новость он сообщил, опубликовав ее на своей странице в социальной сети Twitter.

Известно, что у Эрика и его жены Лары уже есть сын Люк, который родился в сентябре 2017 года. Таким образом, в августе после пополнения в семействе, Дональд Трамп уже в десятый раз станет дедушкой.

Lara and I are excited to announce that we will be adding another member to our family in August! Luke will be a great big brother! pic.twitter.com/L1yR955P2u

— Eric Trump (@EricTrump) 10 апреля 2019 г.