Трамп скоро в десятый раз станет дедушкой: когда ожидается пополнение

Новости мира: В семье президента США ожидается пополнение, в августе 2019 года у его сына Эрика родится второй ребенок, Дональд Трамп станет в десятый раз дедушкой.

Президент США Дональд Трамп уже в августе 2019 года в десятый раз станет дедушкой. Сообщается, что пополнение ожидается в семье его сына Эрика. Радостную новость он сообщил, опубликовав ее на своей странице в социальной сети Twitter.

Известно, что у Эрика и его жены Лары уже есть сын Люк, который родился в сентябре 2017 года. Таким образом, в августе после пополнения в семействе, Дональд Трамп уже в десятый раз станет дедушкой.

Lara and I are excited to announce that we will be adding another member to our family in August! Luke will be a great big brother! pic.twitter.com/L1yR955P2u — Eric Trump (@EricTrump) 10 апреля 2019 г.

Отмечается, что у сына президента Дональда Трампа-младшего пятеро детей, а у дочери Иванки – трое. Иванка Трамп вышла замуж за американского бизнесмена Джареда Кушнера в 2009 году. Оба супруга занимаются политикой и часто ездят в совместные командировки.

Как сообщалось ранее, Дочь действующего президента США Иванка Трамп может работать не только в уютном офисе, но и выполнять указания отца за рубежом и в американских городах. Так, политик приняла участие в поездке в отделение большой компании "Suit-Kote". Фирма на практике продемонстрировала эффективность налоговой реформы США.