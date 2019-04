Помпео о применении силы в отношении Ирана: Будем действовать в соответствии с законом

Новости мира: Помпео заявляет, что США будут действовать в отношении Ирана в соответствии с законом.

Госсекретарь США Майкл Помпео не дал в понедельник однозначного ответа на вопрос о том, готовят ли США правовую базу для применения силы в отношении Ирана.

Как следует из транскрипта его высказываний, распространенного Госдепартаментом, в ходе беседы с журналистами в Далласе (штат Техас) Помпео прямо спросили о том, рассматривает ли администрация президента Дональда Трампа совместно с юристами правовые аспекты на случай военной операции против Ирана, передает УНН.

"Я четко заявляю о том, что США и президент Трамп будут действовать в соответствии с законом, — ответил госсекретарь. — Президент будет действовать в пределах имеющихся у него полномочий. Закон о полномочиях по использованию вооруженных сил (The Authorisation for Use of Military Force — AUMF) предоставляет широкие права и мы хорошо осознаем это. По мере того, как мы будем принимать решения о дальнейших шагах, мы будем действовать в соответствии с американскими традициями и американской конституцией".