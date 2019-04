Трамп предложил Франции лучших экспертов для восстановления Нотр-Дама

Дональд Трамп в беседах с Папой Римским Франциском и президентом Франции Макроном предложил помощь лучших американских реставраторов в восстановлении собора. Об этом президент США написал в Twitter.

"Только что имел прекрасную беседу с понтификом Франциском, выразив соболезнования от имени народа Соединенных Штатов в связи с ужасным разрушительным пожаром в соборе Нотр-Дам. Я предложил помощь наших лучших экспертов по реконструкции и строительству", - написал Трамп.

Just had a wonderful conversation with @Pontifex Francis offering condolences from the People of the United States for the horrible and destructive fire at Notre Dame Cathedral. I offered the help of our great experts on renovation and construction as I did....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 апреля 2019 г.