Скачать
Четверг, 18.04.2019
Трамп предложил Франции лучших экспертов для восстановления Нотр-Дама
Трамп предложил Франции лучших экспертов для восстановления Нотр-Дама
Европарламент проголосовал "за" научно-техническое сотрудничество с РФ
Европарламент проголосовал "за" научно-техническое сотрудничество с РФ
Чорич победил Мунара в самом затяжном матче в ATP в этом году
Чорич победил Мунара в самом затяжном матче в ATP в этом году
Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт
Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт

Трамп предложил Франции лучших экспертов для восстановления Нотр-Дама

Трамп предложил Франции лучших экспертов для восстановления Нотр-Дама
03:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Для восстановления Нотр-Дама, президент США предложил лучших реставраторов.

Дональд Трамп в беседах с Папой Римским Франциском и президентом Франции Макроном предложил помощь лучших американских реставраторов в восстановлении собора. Об этом президент США написал в Twitter.

"Только что имел прекрасную беседу с понтификом Франциском, выразив соболезнования от имени народа Соединенных Штатов в связи с ужасным разрушительным пожаром в соборе Нотр-Дам. Я предложил помощь наших лучших экспертов по реконструкции и строительству", - написал Трамп.

В другом посте, американский лидер сообщил, что разговаривал на эту тему и с президентом Франции Эммануэлем Макроном и пожелал ему, как и Папе Римскому - счастливой Пасхи.

Напоминаем, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери человеческих жертв не было. Но значительно пострадал сам Нотр-Дам. Огнем уничтожены главный шпиль и две трети деревянной крыши. Уцелели две башни и фасад. Также удалось спасти основные духовные реликвии и сокровища собора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Эксперт, Помощь, Собор, Дональд Трамп, Нотр-Дам, Папой Римский Франциск, Реставратор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
02 Голливудский актер больше никогда не женится
03 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
04 Порошенко: Антикоррупционная инфраструктура подлежит перезагрузке
05 Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минфин США ввел санкции против Центробанка Венесуэлы
Минфин США ввел санкции против Центробанка Венесуэлы
ОБСЕ осуждает арест активистов “Крымской солидарности”
ОБСЕ осуждает арест активистов “Крымской солидарности”
Суд отменил арест счетов в банке Януковича
Суд отменил арест счетов в банке Януковича
Бабушка в аренду и другие необычные услуги со всего мира
Бабушка в аренду и другие необычные услуги со всего мира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь