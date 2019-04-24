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Трамп посоветовал Конгрессу переключиться с "охоты на ведьм" на работу

Трамп посоветовал Конгрессу переключиться с "охоты на ведьм" на работу
20:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп недоволен работой Конгресса США, который занимается "охотой на ведьм".

Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, что остается объектом "охоты на ведьм" даже после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Миллионы документов были переданы злобным демократам Мюллера, и я даже позволил взять показания у всех, включая советника Белого дома. Я не обязан был этого делать, но теперь они (демократы - ред.) хотят большего. У Конгресса нет времени рассматривать и принимать законы, они (конгрессмены-демократы - ред.) только и хотят, что продолжать "охоту на ведьм", в которой я уже их обыграл", - написал он в Twitter.

Д.Трамп также отметил, что "не было президента с более прозрачной деятельностью, чем он", и посоветовал конгрессменам-демократам переключить внимание с "охоты на ведьм" на другие дела.

"Им нужно начать заниматься очень хорошо известными всем преступниками. Эта система (политическая система США - ред.) прогнила, но мы осушим это болото!" - добавил он.

Ранее в среду он также пригрозил обратиться в Верховный суд США, если демократы запустят против него процедуру импичмента.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Ранее, в среду президент США Дональд Трамп в twitter заявил о том, что на границу США и Мексики будут направлены американские солдаты.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп, Роберт Мюллер.
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