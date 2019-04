Трамп посоветовал Конгрессу переключиться с "охоты на ведьм" на работу

Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, что остается объектом "охоты на ведьм" даже после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Миллионы документов были переданы злобным демократам Мюллера, и я даже позволил взять показания у всех, включая советника Белого дома. Я не обязан был этого делать, но теперь они (демократы - ред.) хотят большего. У Конгресса нет времени рассматривать и принимать законы, они (конгрессмены-демократы - ред.) только и хотят, что продолжать "охоту на ведьм", в которой я уже их обыграл", - написал он в Twitter.

Д.Трамп также отметил, что "не было президента с более прозрачной деятельностью, чем он", и посоветовал конгрессменам-демократам переключить внимание с "охоты на ведьм" на другие дела.

"Им нужно начать заниматься очень хорошо известными всем преступниками. Эта система (политическая система США - ред.) прогнила, но мы осушим это болото!" - добавил он.

No Collusion, No Obstruction - there has NEVER been a President who has been more transparent. Millions of pages of documents were given to the Mueller Angry Dems, plus I allowed everyone to testify, including W.H. counsel. I didn’t have to do this, but now they want more.....

....Congress has no time to legislate, they only want to continue the Witch Hunt, which I have already won. They should start looking at The Criminals who are already very well known to all. This was a Rigged System - WE WILL DRAIN THE SWAMP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 апреля 2019 г.