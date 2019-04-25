Скачать
Четверг, 25.04.2019
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Депутаты одобрили проведение в Киеве сессии ПА НАТО
Назван лучший тренер 25-го тура УПЛ
Назван лучший тренер 25-го тура УПЛ
Канье Уэст решил открыть собственную церковь
Канье Уэст решил открыть собственную церковь

Байден будет участвовать в выборах президента США

Байден будет участвовать в выборах президента США
13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Бывший вице-президент США Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года.

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года, сообщают американские СМИ.

"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет (руководства) Белого дома, он фундаментально и навсегда изменит характер народа. Я не могу остаться в стороне и смотреть на то, что происходит", - приводит американская пресса выдержки из его обращения, которое опубликовано в интернете.

Ожидается, что уже позже в четверг у него состоится первое мероприятие по сбору средств на президентскую кампанию. Оно пройдет в городе Филадельфия.

Трамп посоветовал Конгрессу переключиться с "охоты на ведьм" на работу

Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы, отмечают СМИ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Белый дом, Джо Байден, Выборы в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
05 Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
Байден будет участвовать в выборах президента США
Байден будет участвовать в выборах президента США
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
В Египте объявлено чрезвычайное положение: что произошло
В сети появилась снимки заключительного эпизода &quot;Теории большого взрыва&quot;
В сети появилась снимки заключительного эпизода "Теории большого взрыва"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь