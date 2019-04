Байден будет участвовать в выборах президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года, сообщают американские СМИ.

"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет (руководства) Белого дома, он фундаментально и навсегда изменит характер народа. Я не могу остаться в стороне и смотреть на то, что происходит", - приводит американская пресса выдержки из его обращения, которое опубликовано в интернете.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

