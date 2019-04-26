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Минфин США внес в "черный список" главу МИД Венесуэлы

Минфин США внес в "черный список" главу МИД Венесуэлы
18:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США внесли в санкционный список главу МИД Венесуэлы Арреасу.

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

Х.Арреаса занимает пост главы МИД Венесуэлы с 2017 года. Он женат на дочери покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.

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Он добавлен в "черный список" Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, куда вносят иностранцев, c которыми гражданам США запрещено вести бизнес. Активы в США людей, попадающих в этот список, замораживаются.

В этот список также внесена судья из Венесуэлы Кароль Падилья.

Напомним, Государственный департамент США ввел санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева за нарушения прав человека в регионе.

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Санкции, Венесуэла, Минфин США, Хорхе Арреаса.
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