Директор ФБР напомнил о постоянной российской угрозе

Новости мира: Россия является серьезной угрозой для контрразведки США не только во время избирательного процесса, а и 365 дней в году.

Директор ФБР Кристофер Рэй в пятницу в Совете по международным делам США выступил с заявлением, что Россия представляет собой угрозу для штатов в разведывательной деятельности, передает CNN.

Рэй согласился с журналистами касательно «широкого и систематического» вмешательства России в американские выборы в 2016 году, о чем стало известно из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

По словам директора ФБР, Россия является серьезной угрозой для контрразведки США, поскольку обладает инструментами влияния в социальных сетях, что позволяет подорвать веру жителей США в демократию из-за «раскручивания и столкновения американцев друг с другом». Рэй добавил, что российская угроза актуальна 365 дней в году, а не только во время избирательного процесса.

Директор ФБР отметил, что Россия в среднесрочной перспективе уже использовала эту тактику, но в 2018 году агентство Рэя не увидело существенного ее влияния на «избирательный процесс и инфраструктуру выборов».

Кристофер Рэй выступил с заявлением о российской угрозе спустя несколько недель после оглашения подробностей российского расследования Мюллера, где подробно описаны российские механизмы по кибератаке во время президентских выборов в 2016 году, и через несколько дней после публикаций новостей о том, что у Трампа проигнорировали представителей нацбезопасности, которые намеревались основательно заняться вопросом угрозы России.