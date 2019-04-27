Минюст США открыл дело против компании Ford

Новости мира: На компанию Ford открыто дело из-за выбросов.

Американские власти инициировали расследование в отношении компании Ford Motor в связи с высказанными ранее обеспокоенностью по сертификации автомобильных выбросов в атмосферу.

Об этом сообщило в пятницу американское издание The New York Times.

"Министерство юстиции открыло уголовное расследование по сертификации уровня выбросов в компании Ford Motor", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что речь идет о соблюдении автомобильной промышленностью стандартов загрязнения.

В компании отметили, что предоставили информацию о своей озабоченности в связи с выбросами и сотрудничают по этим вопросам с государственными учреждениями. Вместе с тем, американский автопроизводитель уточнил, что его беспокойство не связанные с изменением программного обеспечения, как это произошло в немецкой компании Volkswagen.

Пока что неизвестно, как нынешнее расследование в отношении Ford Motor может отразиться на финансовом состоянии компании.