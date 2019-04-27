У Путина хотели бы услышать конкретики от Трампа по отказу от ядерного оружия

Новости мира: В Кремле не считают серьезной идею Дональда Трампа по ядерному оружию.

В Кремле не воспринимают серьезно идею Дональда Трампа об отказе крупнейших мировых держав от ядерного оружия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия ... Но все же не забывайте о сдерживающем паритете, который является гарантом того, что никто не проявит безумие и не сделает какую-то ужасную ошибку", - сказал Песков.

Он добавил, что американские власти не обсуждали с российской стороной идею отказа от ядерного оружия.

"Очень трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы узнать детали, что имеет в виду президент Трамп", - сказал журналистам Песков.

Он подчеркнул, что "в плане серьезной инициативы это пока никак оценивать нельзя, потому что пока нет конкретики".

Накануне Трамп в интервью Fox News заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия.

"Я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал американский президент.